Munster - Der Panzerlehrbrigade 9 der Bundeswehr stehen derzeit nur noch zwei von knapp 90 benötigten Puma-Schützenpanzern zur Verfügung. Das berichtet der "Stern" unter Berufung auf drei Quellen. Ursache sind demnach Verzögerungen bei der Modernisierung der Fahrzeuge sowie Probleme bei der Lieferung und Qualität der benötigten Komponenten.



Die Panzer werden für die Modernisierung an die Rüstungsunternehmen Rheinmetall und KNDS abgegeben, die den Puma produzieren. Durch eine Umrüstung sollen die Fahrzeuge bis 2029 kriegstauglich werden. Die ersten Fahrzeuge waren bei Einführung in die Bundeswehr ab 2015 nicht voll einsatztauglich. Die Rückgabe der umgerüsteten Fahrzeuge verzögert sich seit 2025 jedoch erheblich, Ursache sind laut Bericht Mängel bei der Industrie. Häufig müsse die Bundeswehr darum bereits modernisierte Fahrzeuge an den Hersteller zurückgeben, hieß es.



Die Umrüstung eines einzelnen Pumas kann bis zu zwei Jahre dauern. Denn laut internen Bundeswehr-Unterlagen fehlen zusätzlich Ersatzteile und Komponenten. Die Rede ist unter anderem von Kabeln. Für andere dringend benötigte Bauteile gebe es monatelange Wartezeiten, hieß es weiter. Zudem bestünden weiterhin technische Probleme, etwa mit der Tankfüllanzeige.



Die Ausrüstungslücke hat erhebliche Folgen für die Ausbildung in Munster. Für Schießübungen müssen Soldaten teilweise Material anderer Truppenteile ausleihen. Die Panzerlehrbrigade ist laut Bericht bei der Umrüstung aktuell rund neun Monate hinter dem Zeitplan.



Das Bundesministerium der Verteidigung teilte auf Anfrage mit, sich zur Einsatzbereitschaft einzelner Waffensysteme aus Gründen der militärischen Geheimhaltung nicht zu äußern. Die Bundeswehr will mittelfristig mehrere hundert neue Puma-Schützenpanzer bestellen.





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