Vancouver, Kanada / 26. November 2026 / IRW-Press / LUNR Aerospace Corp. (CSE: FLY) (FWB: 6GB) (WKN: A4269V) freut sich, die Bestellung von Herrn Cameron Chell in das Board of Directors (das "Board") bekannt zu geben. Herr Chell ist President, Chief Executive Officer und Executive Chairman der Firma Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO), eines Entwicklers von Drohnensystemen und autonomen Technologien. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung als Unternehmer und Führungskraft verfügt Herr Chell über umfassendes Know-how in Gründung, Finanzierung und Aufbau von Technologieunternehmen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, autonome Systeme, fortschrittliche Fertigung und Kapitalmärkte.[1]

Herr Chell ist Gründer und Mitbegründer zahlreicher Technologie-Ventures, zu denen auch der Anbieter von Unternehmenssoftware Engyro zählt, dessen Technologie von der Microsoft Corporation im Jahr 2007 übernommen wurde.[2] Auch die Gründung der Firma FutureLink geht auf sein Konto. FutureLink ist einer der ersten Entwickler und Betreiber von Rechenzentren zur Bereitstellung internetbasierter Softwareanwendungen und das erste Unternehmen, das Anwendungen auf Unternehmensebene als Vorläufer moderner Cloud-Computing-Dienste bereitstellten.

Im Luft- und Raumfahrtsektor war Herr Chell Mitbegründer der kanadischen Firma UrtheCast Corp., die auf Erdbeobachtungstechnologien spezialisiert ist und hochauflösende Bildgebungssysteme an der Außenseite der Internationalen Raumstation ("ISS") entwickelt und zum Einsatz gebracht hat. Im Jahr 2015 veröffentlichte UrtheCast nach eigenen Angaben die weltweit ersten HD-Farbvideos der Erde, die von der ISS aus aufgenommen wurden.[3] Das Unternehmen belegte in weiterer Folge im Deloitte Technology-Fast-50-Programm 2016 den ersten Platz und wurde auf Grundlage seines Umsatzwachstums zwischen 2012 und 2015 als Kanadas wachstumsstärkstes Technologieunternehmen ausgezeichnet.[4]

In seinen derzeitigen Führungsrollen bei Draganfly leitet Herr Chell auch das börsennotierte Unternehmen, das unbemannte Luftfahrtsysteme und damit verbundene Technologien für kommerzielle Anwendungen sowie Anwendungen in den Bereichen öffentliche Sicherheit und Verteidigung entwickelt. Im September 2026 gab die Firma Draganfly bekannt, dass sie von der kanadischen Regierung einen Fünfjahresvertrag zur Belieferung der kanadischen Streitkräfte mit taktischen Drohnensystemen zur Informationsgewinnung, Überwachung und Aufklärung erhalten hat.[5]

Zu Herrn Chells weiteren Geschäftserfahrungen zählt auch die Tätigkeit als Mitbegründer und Chairman von KODAKOne, einer Plattform für das Management von Rechten an digitalen Bildern, die in Zusammenarbeit mit der Eastman Kodak Company entwickelt wurde.[6] Im Zuge seiner unternehmerischen Laufbahn zog er immer wieder das Interesse internationaler Medien auf sich, unter anderem bei Forbes[7] sowie im Rahmen von Fernsehauftritten bei CNN#_edn8, Fox Business[9] und im RedChip Money Report des Fernsehsenders Bloomberg Television.[10] Er trat außerdem als prominenter Redner bei Veranstaltungen bei den Vereinten Nationen sowie bei TEDx Montréal Women auf und war mehrfach im Vorprogramm von Tony Robbins zu Gast, wo er seine Ansichten zu Unternehmertum, Technologie und Unternehmensführung teilte.[11]

"Ich freue mich sehr, das Board of Directors von LUNR Aerospace in einer so wichtigen Phase der Unternehmensentwicklung verstärken zu dürfen. Angesichts der zunehmenden Bedeutung eines souveränen Zugangs zum Weltraum für die nationale Sicherheit, Verteidigung und kommerzielle Anwendungen bin ich der Ansicht, dass LUNR eine bedeutende Chance wahrnimmt und vor allem eine entscheidende Mission verfolgt: nämlich den Aufbau kanadischer Kapazitäten für Orbitalstarts zu unterstützen und der weltweit steigenden Nachfrage nach einem sicheren, zuverlässigen und kostengünstigen Zugang zum Weltraum gerecht zu werden. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem gesamten LUNR-Team, um die strategischen Ziele des Unternehmens im Sinne der wesentlichen Anforderungen Kanadas im Bereich der Raumfahrt voranzutreiben", so Cameron Chell.

"Cameron verfügt über umfassende Erfahrungen im Aufbau und in der Führung von Technologieunternehmen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und autonome Systeme. Seine nachgewiesene Erfahrung bei der Vermarktung neuer Technologien, dem Aufbau strategischer Beziehungen und der Navigation an den öffentlichen Kapitalmärkten werden LUNR in der Weiterentwicklung seiner Antriebstechnologien und seiner Kapazitäten für Orbitalstarts wertvolle Dienste leisten. Wir freuen uns schon sehr darauf, von seiner Erfahrung und seiner Sichtweise bei der Umsetzung unserer langfristigen Wachstumsstrategie zu profitieren", so Jeanue Chung, CEO von LUNR Aerospace Corp.

Über LUNR Aerospace Corp.

LUNR Aerospace Corp. ist ein kanadisches Unternehmen, das Kapazitäten für Orbitalstarts in Kanada entwickelt, um den souveränen Zugang zum Weltraum zu unterstützen und den globalen Markt für solche Starts zu bedienen. Den Geschäftsschwerpunkt des Unternehmens bildet der Ausbau der kanadischen Startinfrastruktur, um dazu beizutragen, den weltweiten Engpass bei den Startkapazitäten zu verringern und zukünftige Nutzlaststarts von kanadischem Boden aus zu ermöglichen. Die geplanten Startsysteme von LUNR werden für Missionen in den erdnahen Orbit, in polare und in sonnensynchrone Umlaufbahnen ausgelegt, wobei besonderer Wert auf eine skalierbare Trägerarchitektur, Wiederverwendbarkeit und kosteneffiziente Einsätze gelegt wird.

IM NAMEN VON LUNR AEROSPACE CORP.,

"Jeanue Chung"

Chief Executive Officer

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Jeanue Chung

Chief Executive Officer

Telefon: +1 (888) 530-8533

E-Mail: investors@lunrcorp.com

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Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die erwarteten Beiträge von Cameron Chell zum Board of Directors des Unternehmens; die potenziellen Vorteile seiner Erfahrung, seiner Branchenkontakte und seines Fachwissens für die strategische Ausrichtung, die Geschäftsentwicklung und die Wachstumsziele des Unternehmens; die Pläne und Ziele des Unternehmens in Bezug auf den Fortschritt und die Entwicklung seiner Luft- und Raumfahrt- sowie Antriebstechnologien, seiner Startinfrastruktur und seiner Kapazitäten für Orbitalstarts; sowie die Entwicklung und potenzielle Kommerzialisierung des Orbitalträgerraketenprogramms LUNR-01, einschließlich des vorgeschlagenen Designs, der Fähigkeiten, Anwendungsbereiche und der Leistung.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategie umzusetzen, seine Technologieentwicklungsprogramme voranzutreiben, die erforderlichen Finanzmittel, Mitarbeiter, Ausrüstung und sonstige Ressourcen zu beschaffen, strategische und geschäftliche Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen einzuholen und die geltenden regulatorischen Anforderungen zu erfüllen sowie seine operativen und geschäftlichen Ziele zu erreichen. Obwohl die Unternehmensleitung diese Erwartungen und Annahmen für angemessen hält, unterliegen zukunftsgerichtete Informationen naturgemäß geschäftlichen, technischen, regulatorischen, finanziellen und sonstigen Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge können daher erheblich von den entsprechenden Angaben abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit enthalten sind.

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#_ednref1 https://draganfly.com/press-release/draganfly-announces-cameron-chell-as-executive-chairman-of-the-board/

#_ednref2 https://about.me/CameronChell

#_ednref3 https://www.ualberta.ca/en/medicine/news/2019/september/three-things-cameron-chell-knows-about-leadership.html

#_ednref4 https://vancouversun.com/business/local-business/b-c-businesses-cop-top-two-spots-on-tech-fast-50-list

#_ednref5 https://draganfly.com/press-release/draganfly-selected-by-government-of-canada-to-supply-low-cost-tactical-isr-uas-to-the-canadian-armed-forces/

#_ednref6 https://www.kodak.com/en/company/press-release/blockchain-initiative/

#_ednref7 https://www.forbes.com/sites/alejandrocremades/2019/03/24/once-homeless-this-entrepreneur-has-now-built-a-100-million-business/

#_ednref8 https://www.youtube.com/watch?v=egWhrlkOQuM

#_ednref9 https://www.foxbusiness.com/video/6223870265001

#_ednref10 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1786286/000149315222017070/ex99-1.htm

#_ednref11 https://www.ualberta.ca/en/medicine/news/2019/september/three-things-cameron-chell-knows-about-leadership.html

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86765Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86765&tr=1



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