Berlin - Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev sieht in Deutschland trotz sinkender Umfragewerte eine weiterhin stabile Unterstützung für sein Land.



"Diese Zahlen nehme ich ernst", sagte Makeiev der "Rheinischen Post" mit Blick auf aktuelle Erhebungen. Er sehe aber "keinen Anlass zur Panik". Die Umfragen spiegelten eine Gesellschaft wider, die des Krieges oder eher der Kriegsberichterstattung müde sei und sich Frieden wünsche. Aber die Ukrainer wollten diesen Frieden wie kein anderes Volk.



Makeiev fügte hinzu: "Mit den ukrainischen Schutzsuchenden hat die wachsende Skepsis in Deutschland nichts zu tun. Nach vielen Besuchen in verschiedenen Regionen des Landes muss ich feststellen: Die demokratischen Parteien haben dieses Feld in den Städten und Kommunen weitgehend der AfD und dem BSW überlassen. So verbreiten sich deren russische Parolen, Ausländerhass und Hass auf die Ukraine. Die Demokraten setzen dem zu wenig entgegen. Die Ukraine-Frage sei kompliziert und die Menschen hätten ihre eigenen Sorgen." Er fügte hinzu: "Wenn ich aber persönlich mit den Menschen spreche, sehe ich nicht, dass die Unterstützung ins Wanken gerät. Und was ganz wichtig ist: Heute gibt es 300 Städte- und Gemeindepartnerschaften zwischen der Ukraine und Deutschland."





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