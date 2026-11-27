Berlin - 51 Wissenschaftler haben dem jüngst in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" veröffentlichten Aufruf von 26 Ökonomen widersprochen. Deren Forderung nach einer möglichst kostengünstigen Stromversorgung greife zu kurz, heißt es in ihrem Text. Unterzeichnet haben unter anderem Stefan C. Aykut und Anita Engels (beide Universität Hamburg) sowie Volker Quaschning (HTW Berlin).



Die 26 Ökonomen hatten sich gegen die Fortsetzung der Förderung kleiner Solaranlagen und eine Ausweitung der Biogasförderung gewandt. Die Energiewende müsse endlich kosteneffizienter werden. "Niemand kann ein Interesse daran haben, die Energiewende unnötig teuer zu machen", räumen die Unterzeichner ein. Der Aufruf offenbare jedoch "eine grundlegende Leerstelle in der ökonomischen Debatte". Er behandle die Energiewende vor allem als technisches und wirtschaftliches Optimierungsproblem. Ihre gesellschaftlichen Voraussetzungen und ihre soziale Dynamik gerieten dabei aus dem Blick.



Die Energiewende sei "kein einmaliges Investitionsprogramm", sondern "ein tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungsprozess". Die Förderung kleiner Anlagen habe "immer eine doppelte Funktion" gehabt: Sie habe erneuerbare Stromerzeugung ermöglichen und "zugleich neue gesellschaftliche Träger der Energiewende hervorbringen" sollen.



"Natürlich ist Strom aus großen Solarparks auf den ersten Blick oft günstiger als Strom von kleinen Dachanlagen", heißt es weiter. Gesellschaftliche Beteiligung sei aber "kein bloßes Nebenprodukt der Energiewende, sondern eine ihrer wichtigsten Antriebskräfte".



Neben ökologischer Effektivität und ökonomischer Effizienz brauche Klimapolitik "eine dritte Bewertungsdimension: ihren Beitrag zur gesellschaftlichen Dynamik der Energiewende". Das sei "kein Plädoyer für ineffiziente Subventionen". Eine Politik, die allein auf die kurzfristig günstigsten Erzeugungskosten schaue, laufe aber Gefahr, "langfristig die gesellschaftlichen Voraussetzungen für die Energiewende zu untergraben".



Die Unterzeichner verweisen darauf, dass die globale Erwärmung erstmals im Jahresmittel die 1,5-Grad-Marke überschritten habe. Zudem setzten fossile Interessen die Klimapolitik unter Druck, "nicht zuletzt auf der soeben gescheiterten Klimakonferenz COP31 in Antalya". Ihr Fazit: Man müsse "die gesellschaftlichen Kräfte der Energiewende stärken, statt sie zu schwächen".





© 2026 dts Nachrichtenagentur