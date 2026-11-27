Ob und wie lange bei einem Zusammenbruch des Verbundnetzes ein Inselnetz aufrecht erhalten werden kann, wollen Forscher:innen in Fuchstal erforschen. Mit Feldversuchen wollen sie ihre Berechnungen und Simulationen mit der Praxis abgleichen. Wie lässt sich ein Stromnetz nach einem großflächigen Stromausfall allein mit erneuerbaren Energien vor Ort als Inselnetz wieder aufbauen und stabil betreiben? Dieser und weiteren Fragen gehen Forschende der Technischen Hochschule Augsburg (THA), der Hochschule ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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