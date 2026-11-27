Der Ausbau erneuerbarer Energien muss durch verlässliche Investitionsbedingungen gesichert werden. Das fordern 60 Wissenschaftler, die einen Appell unterzeichnet haben, der auf Initiative des Bundesverbandes Solar- & Batteriewirtschaft (BSB) entstand. Die Ernstunterzeichner warnen davor, durch den Wegfall verlässlicher Vergütungsregelungen ohne wirtschaftlich tragfähige Alternativen insbesondere den Ausbau der Photovoltaik-Dachanlagen zu gefährden. Gleichzeitig weisen sie daraufhin, dass sich die Energiewende durch eine intelligentere Nutzung des Stromsystems noch effizienter gestalten ließe. ...

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