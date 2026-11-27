Eine wiedervernässte Moorfläche in Mecklenburg-Vorpommern liefert den Rohstoff für eine Biomethan-Herstellung. Green Planet Energy vertreibt das erneuerbare Gas an seine Kund:innen. Green Planet Energy und die DAH Gruppe machen aus Gras von wiedervernässten Mooren erneuerbares Biomethan. Die erste Ernte auf rund 320 Hektar Moorfläche in Mecklenburg-Vorpommern liefert dafür den Rohstoff. Das entstehende Biomethan nimmt Green Planet Energy ab und vermarktet es an Kundinnen und Kunden. Ab kommendem ...

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