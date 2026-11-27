EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



27.11.2026 / 10:00 CET/CEST

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Mercedes-Benz Group AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien - 1. Zwischenmeldung, zugleich Abschlussmeldung

Im Zeitraum vom 23. November 2026 bis 25. November 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 55.216 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Mercedes-Benz Group AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 18. November 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 23. November 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen

in Stück Gewichteter Durchschnittskurs 23.11.2026 18.405 €37,5758 24.11.2026 18.405 €37,3972 25.11.2026 18.406 €38,0774

Die Geschäfte sind auf der Internetseite von Mercedes-Benz Group AG veröffentlicht:

https://group.mercedes-benz.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/belegschaftsaktienprogramme/

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufs erworbenen Aktien beläuft sich auf 55.216 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Mercedes-Benz Group AG erfolgte ausschließlich über die Börse durch ein von der Mercedes-Benz Group AG beauftragtes Kreditinstitut.

Stuttgart, 27. November 2026

Mercedes-Benz Group AG