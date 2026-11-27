Berlin (ots) -Für mehr als 120 verschiedene Fahrzeugmodelle, die vom Dieselskandal betroffen sind, hatte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) die Herausgabe und Offenlegung der entsprechenden Rückruf- und Freigabebescheide des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) gefordert. Bereits am 20. April 2018 hatte das Verwaltungsgericht Schleswig hierzu eine wegweisende Grundsatzentscheidung getroffen. Darin stellte das Gericht klar, dass die Unterlagen zu den Freigabebescheiden von öffentlichem Interesse sind und offengelegt werden müssen. Gegen die Offenlegung hatte Mercedes in dem vorliegenden Verfahren (Az. 6 A 45/25) Klage erhoben. Diese wurde heute vom Verwaltungsgericht abgewiesen.Dazu sagt DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch:"Das Verwaltungsgericht Schleswig muss sich mit längst geklärten Rechtsfragen beschäftigen, obwohl es bereits vor über sechseinhalb Jahren eine Grundsatzentscheidung in einem vergleichbaren Fall getroffen hatte. Mercedes spielt aber auf Zeit und klagte gegen einen Bescheid, der in seinen grundlegenden Rechtsfragen bereits gerichtlich gewürdigt war. Man kann diese Vorgehensweise nur so interpretieren, dass Mercedes so lange wie möglich weiter Dieselfahrzeuge mit Abschalteinrichtungen fahren lassen will. Das Unternehmen nimmt damit weiterhin jährlich tausende vorzeitige Todesfälle durch das gesundheitsschädliche Abgasgift Stickstoffdioxid in Kauf. Darüber hinaus werden durch die erneute gerichtliche Auseinandersetzung in einer längst grundsätzlich geklärten Rechtsfrage unnötig Steuergelder verschwendet und Ressourcen der Justiz gebunden. Wir begrüßen die klare Linie des Verwaltungsgerichts. Die geforderten Unterlagen müssen umgehend der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, damit die ganze Wahrheit über die auch von Mercedes seit Jahrzehnten eingesetzten Abschalteinrichtungen ans Licht kommt. Die Abschalteinrichtungen müssen endlich entfernt werden."Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deProf. Dr. Remo Klinger, Rechtsanwalt, Geulen & Klinger Rechtsanwälte0171 2435458, klinger@geulen.comDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6398988