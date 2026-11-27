Nürnberg - Im November 2026 hat es in Deutschland 51.000 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr gegeben. Gegenüber dem Vormonat sank die Zahl um 19.000 auf 2,936 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Saisonbereinigt hat sich die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat um 9.000 Personen erhöht, die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent.



"Die leichte konjunkturelle Erholung führt auch im November nicht zu einer Belebung am Arbeitsmarkt. Vielmehr setzen sich die Trends der letzten Monate fort", sagte der Vorstand Regionen der Bundesagentur für Arbeit (BA), Daniel Terzenbach, am Freitag in Nürnberg.



Die sogenannte "Unterbeschäftigung" berücksichtigt neben der Arbeitslosigkeit auch die Arbeitsmarktpolitik und die kurzfristige Arbeitsunfähigkeit und zeichnet daher ein umfassenderes Bild. Sie ist saisonbereinigt im November gegenüber dem Vormonat um 5.000 gesunken. Mit 3.584.000 war sie um 28.000 höher als vor einem Jahr.



Die Arbeitskräftenachfrage bleibt weiter schwach. Im November waren 646.000 Arbeitsstellen bei der BA gemeldet, 23.000 mehr als vor einem Jahr. Der BA-Stellenindex (BA-X) - ein Indikator für die Nachfrage nach Personal in Deutschland, der neben dem Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen auch den Zugang berücksichtigt - blieb im November 2026 unverändert bei 102 Punkten. Im Vergleich zum Vorjahresmonat fällt der BA-X um zwei Punkte höher aus.



1,068 Millionen Personen erhielten nach Hochrechnung der BA im November 2026 Arbeitslosengeld, 84.000 mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten belief sich hochgerechnet im November auf 3.646.000. Gegenüber November 2025 war dies ein Rückgang um 162.000 Personen. 6,7 Prozent der in Deutschland lebenden Personen im erwerbsfähigen Alter waren damit hilfebedürftig.





© 2026 dts Nachrichtenagentur