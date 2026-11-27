Der österreichische Photovoltaik-Innovationsaward zeichnet Projekte aus, die Photovoltaik innovativ im Bauwesen, im Verkehr oder in der Landwirtschaft einsetzen. Die fünfte Ausgabe des Preises hat das Hochhaus DC Tower 2 gewonnen. Die Österreichische Technologieplattform Photovoltaik (TPPV) hat den 5. Österreichischen Photovoltaik-Innovationsaward vergeben. Aus rund 60 Einreichungen kürte eine internationale Fachjury unter dem Motto "Synergieeffekte durch Photovoltaik" elf Nominierte und schließlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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