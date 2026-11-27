Bereits Mitte November wies der Bundesverband Solar- & Batteriewirtschaft (BSB) - damals noch unter altem Namen Bundesverband Solarwirtschaft - daraufhin, dass Deutschland kurz davor steht, die Marke von 100 Terawattstunden Solarstrom-Erzeugung zu erreichen. Der Verband verwies auf die Zahlen von Energy-Charts am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE. Am Donnerstag nun melden die Freiburger Forscher den Vollzug: Die Marke von 100 Terawattstunden Erzeugung auf Jahresbasis wurde am 27. November erreicht. Am Freitagvormittag zeigen die Daten auf Energy-Charts einen Wert von 100,2 Terawattstunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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