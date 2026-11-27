Zürich - Gesundheitskosten und Krankenkassenprämien bleiben die grösste Sorge der Schweizer Stimmbevölkerung. Deutlich an Bedeutung gewonnen haben derweil die steigenden Wohnkosten und das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Fast die Hälfte der Schweizer Stimmberechtigten zählt die Gesundheitskosten und Krankenkassenprämien zu ihren grössten Sorgen. Die Besorgnis darüber hat im Vergleich zum Vorjahr sogar noch zugenommen, wie aus dem am Freitag veröffentlichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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