FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.11.2026 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS SERICA ENERGY PLC PRICE TARGET TO 325 (375) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS STELRAD GROUP PRICE TARGET TO 160 (190) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 3400 (3180) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 750 (780) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES MITCHELLS & BUTLERS PRICE TARGET TO 335 (325) P. - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 3485 (3450) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS AVIVA TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 815 PENCE - JPMORGAN RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 3300 (3100) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 350 (294) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 2300 (2050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 670 (650) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES M&G PRICE TARGET TO 320 (310) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1600 (1480) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 1120 (1075) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS POLAR CAPITAL PRICE TARGET TO 900 (1100) PENCE - 'OUTPERFORM'
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