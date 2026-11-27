Die neue Powerbox von SunenergyXT macht aus einzelnen Plug-and-Play-Batteriespeichern ein dreiphasiges Energiesystem für das ganze Haus. Bei einem Netzausfall schaltet das System automatisch auf die Stromversorgung durch die Batteriespeicher um. Der Photovoltaik-Anbieter SunenergyXT bringt eine neue Powerbox auf den Markt. Diese erweitert die Anschlussmöglichkeiten für Batteriespeicher bei bestehenden Photovoltaik-Anlagen. Fällt das Netz aus, schaltet das System mit einem separat installierten Netzumschalter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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