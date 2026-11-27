Zürich - Nach den zuletzt volatilen Handelstagen präsentieren sich die internationalen Finanzmärkte zum Wochenschluss überwiegend freundlich. Auch der Schweizer Aktienmarkt notiert im Plus, schwache Schwergewichte bremsen ihn aber etwas aus. «Schnäppchenjäger greifen nach den jüngsten Verlusten zu», kommentiert ein Händler. Eine positive Feiertagswoche sei allerdings noch kein verlässlicher Vorbote einer Weihnachtsrally. Wie ein weiterer Börsianer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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