Stadtwerke, Wärmenetzbetreibende, Kommunen und Planungsbüros stehen vor der Aufgabe, die Wärmeversorgung in Deutschland Schritt für Schritt treibhausgasneutral auszurichten. Orientierung über geeignete Werkzeuge und Maßnahmen zur Wärmenetztransformation bietet die im Projekt PlaWaTT entwickelte Online-Plattform. Die Zahl verfügbarer Konzepte, Methoden und Softwarelösungen für die kommunale Wärmeplanung wächst kontinuierlich. Daher haben das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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