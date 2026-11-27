(Neu: Vorgestellte Ziele im Erwartungsrahmen, Kursentwicklung und Stimmen)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat am Freitag mit einer Senkung seiner Mittelfristziele die Erwartungen erfüllt. Anleger reagierten nach dem jüngsten Kursrutsch wegen wiederkehrender Enttäuschungen nicht erstaunt darauf, sondern hielten die Aktien weiter auf Erholungskurs.

Die Titel pendelten sich nach kurzen Ausschlägen mit drei Prozent im Plus ein - eine Steigerung, die etwas geringer war als im Handel vor der Bekanntgabe. Der Kurs hatte es über die 800-Euro-Marke geschafft, stieß dort aber auf Widerstand. Der wohl fünfte Gewinntag in Folge ändert auch nichts daran, dass die Titel in diesem Jahr der schwächste Dax-Wert sind. 2026 hat sich der Kurs bis zuletzt noch ungefähr halbiert.

Bekannt gab das Unternehmen seine Ziele im Rahmen des Kapitalmarkttags, der bereits am Vortag in Hamburg begann. 2030 wird nur noch ein Umsatz von 33 bis 37 Milliarden Euro angepeilt, nachdem ursprünglich rund 45 Milliarden Euro im Plan standen. Die operative Marge erwartet Rheinmetall nun bei rund 20 Prozent, nachdem bisher mehr als 20 Prozent avisiert waren.

Analysten hatten die Zielsenkungen bereits antizipiert. RBC-Analyst Colin Moody hatte am Vortag darauf hingewiesen, dass die Aktien die Senkung der Ziele mit ihrem Kursrutsch mehr als eingepreist hätten. Am Freitag ergänzte er jetzt in einer ersten Einschätzung: "Die Ziele erfüllten die Erwartungen. Das Unternehmen vollführe derzeit einen "Balanceakt zwischen realistischen Zielen und einer weiterhin überzeugenden Wachstumsstory".

David Perry von JPMorgan äußerte sich in einem ersten Kommentar etwas skeptischer. Er stellt infrage, ob das Ausmaß der Zielkürzung ausreicht, um daraus schon ein vollständig bereinigendes Ereignis zu machen. Das neue Umsatzziel sei deutlich glaubwürdiger, doch margenseitig wirke die Zielsetzung weiterhin ehrgeizig. Er glaubt, dass Investoren der angepeilten Profitabilität im Waffen- und Munitionsgeschäft skeptisch gegenüberstehen.

Laut Analystin Chloe Lemarie von Jefferies dürften der Nachweis der Umsetzungsfähigkeit und der Abschluss eines Milliardenauftrags der Bundeswehr für gepanzerte Radfahrzeuge künftig die wichtigsten Kurstreiber für die Aktie sein. Wegen der Absage eines Fregattenprojekts und wegen Verzögerungen rund um die Boxer-Panzer-Flotte musste Rheinmetall zuletzt zweimal die Erwartungen zurückschrauben.

Diese Rückschläge haben dafür gesorgt, dass der Kurs seit dem Rekordhoch von etwas mehr als 2.000 Euro im Herbst 2025 um bis zu zwei Drittel abgesackt war. Dank der Rally, die 2022 mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine eingesetzt und sich ab 2025 deutlich beschleunigt hatte, zählen die Papiere in den vergangenen Jahren aber immer noch zu den deutschen Standardwerten mit den größten Kursgewinnen.

Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs hat sich der Börsenwert auf rund 37 Milliarden Euro mehr als verachtfacht. Wegen des starken Anstiegs wurde das 1889 gegründete und bereits seit 1894 an der Börse gelistete Unternehmen im März 2023 in den deutschen Leitindex Dax aufgenommen./tih/gl/zb