Black Friday für Aktien? | Nebius: Nvidia-Problem? | Rheinmetall: Ziele gekürzt | Adidas: Abstufung
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|Black Friday für Aktien? | Nebius: Nvidia-Problem? | Rheinmetall: Ziele gekürzt | Adidas: Abstufung
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|11:27
|Adidas, Puma stocks fall as JPMorgan downgrades both on 2027 outlook
|10:55
|Adidas und Puma wegen Herabstufungen rot
|10:52
|AKTIEN IM FOKUS: Skepsis von JPMorgan für 2027 belastet Adidas und Puma
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein zurückhaltender Jahresausblick von JPMorgan für die Sportartikelbranche hat bei den Anlegern von Adidas und Puma am Freitag die Laune getrübt. Analystin Wendy Liu strich ihre...
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|Adidas: JPMorgan stuft ab - was Anleger jetzt prüfen sollten
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|Black Friday für Aktien? | Nebius: Nvidia-Problem? | Rheinmetall: Ziele gekürzt | Adidas: Abstufung
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|Nebius, IREN oder CoreWeave: Wo Analysten das meiste Potenzial sehen
|Do
|Beware of Ambarella, CoreWeave, Nebius and More
|Do
|Nebius im Absturz!: Über 500 Prozent Wachstum und trotzdem geht's rasend schnell nach unten! Gibt es noch Hoffnung?
|© Foto: Bethany Drouin auf Pixabay (Symbolbild)Nebius ist einer der Lieblinge und gleichzeitig auch das Sorgenkind der KI-Szene zugleich. Der Umsatz explodiert um 571 Prozent. Trotzdem hat die Aktie...
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|Mi
|Nebius Group Climbed 22% as Tech Stocks Rebounded. Don't Get Caught Rushing In.
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|Trump hilft Nvidia-Chef zum Comeback - doch S&P und US-Kongress erhöhen den Druck
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|Nvidia Forecast $130 Billion in Revenue and Added $150 Billion to Its Buyback. Should You Buy the Stock?
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|"Deine Sitzecke wartet": Denny's lädt Nvidia-Chef Huang ein: Vom Tellerwäscher zum Milliardär
|© Foto: Brian Caulfield, Nvidia - blogs.nvidia.comJensen Huang ist zurück bei Nvidia. Denny's lädt den früheren Mitarbeiter zum Kaffee ein und berichtet von einer verschwundenen Gedenktafel. Die Verbindung...
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|11:22
|U.S. Restrictions Against China Flood Market with Nvidia B300 Chips
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|AKTIE IM FOKUS 2: Rheinmetall-Ziele erfüllen die Erwartungen - Kurs im Plus
| (Neu: Vorgestellte Ziele im Erwartungsrahmen, Kursentwicklung und Stimmen) FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat am Freitag mit einer Senkung seiner Mittelfristziele die Erwartungen...
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|11:45
|Rheinmetall senkt Prognose - Arminius-Projekt kritischer Faktor
|Es war erwartet worden: Rheinmetall hat die mittelfristige Prognose nach unten gesetzt. Analysten hatten im Vorfeld des heutigen Kapitalmarkttags bereits entsprechendes erwartet und sahen dies weitgehend...
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|11:42
|JEFFERIES stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach den erwartungsgemäß gesenkten 2030er-Zielen des Rüstungskonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 1100...
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|11:30
|Rheinmetall: RBC senkt das Kursziel - und Rumänien liefert Rückenwind
|Unternehmen / Aktien
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|ADIDAS AG
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|NEBIUS GROUP NV
|83,60
|+3,63 %
|NVIDIA CORPORATION
|141,38
|+2,79 %
|RHEINMETALL AG
|795,20
|+3,85 %