Berlin - BSW-Chefin Amira Mohamed Ali spricht sich für eine überparteiliche Zusammenarbeit in Sachsen-Anhalt aus. Ein überparteilicher Ministerpräsident wäre der "richtige Weg" für Sachsen-Anhalt, sagte die Parteivorsitzende am Freitag dem NDR.



Bezüglich der Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt habe es von BSW-Seite aus Verhandlungsversuche mit CDU, SPD, Grünen und der Linken gegeben, die Bereitschaft der Parteien zur Zusammenarbeit sei aber "bisher nicht oder nur unzureichend vorhanden", so Mohamed Ali.



Generell unterstütze sie den bisherigen Kurs der Partei, eine Entscheidung müsse immer in der Sache getroffen werden, eine sogenannte Brandmauer gebe es nicht, so die BSW-Vorsitzende. Parteikollegin Claudia Wittig sagte am Freitag im ZDF, es werde relativ schwierig, mit dem "Sammelsurium" der anderen Parteien Mehrheiten herzustellen, mit der AfD hingegen ließe sich "relativ schnell unkompliziert eine Mehrheit herstellen".



Mohamed Ali bekräftigte, man mache "konsequent Politik in der Sache", stellte aber klar, dass das nicht gleichbedeutend mit einer Zusammenarbeit mit der AfD der Einfachheit halber sei. Man sei "offen mit jedem zusammenzuarbeiten" egal, ob ein Antrag von der AfD oder den Linken komme.



Dennoch habe sie "Verständnis dafür, dass natürlich die Entwicklung in den Landtagen, auch gerade in unserer Anfangszeit, für Verunsicherungen gesorgt" habe, aber daraus habe man jetzt gelernt. In Sachsen-Anhalt wolle die Partei sich darauf konzentrieren, "exakt das, was wir vor der Wahl angekündigt haben", umzusetzen. Das beinhalte eine Enthaltung bei der Ministerpräsidentenwahl, die Einbringung eines eigenen Vorschlags, eine "konsequente Politik in der Sache" und die konkrete Umsetzung bestimmter Themen, sofern die Möglichkeit da sei, sagte die Parteivorsitzende.





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