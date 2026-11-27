Was ändert sich für eine Photovoltaikanlage größer einem Megawatt, für die keine finale Investitionsentscheidung vor dem 31. 12. 2026 gefällt wird, im Vergleich zu einer Anlage, die dieses Jahr in Betrieb geht oder für die eine finale Investitionsentscheidung vorliegt? Bereits für Anlagen ab 30 Kilowatt installierter Leistung besteht dann eine Pflicht zur Zahlung kapazitätsbasierter Einspeiseentgelte ab dem 1. 1. 2029. Ausgenommen von der Pflicht zur Zahlung von Einspeiseentgelten sind unabhängig von einer finalen Investitionsentscheidung Entnahmestellen eines Prosumers mit einem Verbrauch unter ...

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