Die Badenova AG & Co. KG plant die erste Stromeinspeisung zum Jahreswechsel 2026/2027. Für den Windpark Sirnitz/Dreispitz östlich von Müllheim rechnet das Unternehmen mit einem Jahresertrag von 70 Millionen Kilowattstunden. Im Windpark Sirnitz/Dreispitz sind nach Unternehmensangaben zwei der fünf Windenergieanlagen mechanisch fertiggestellt. An D1 laufen die Arbeiten zur Inbetriebnahme. Die übrigen drei Anlagen will Badenova in den kommenden Wochen fertigstellen. Der weitere Baufortschritt hängt ...

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