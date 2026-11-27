Berlin - Die Bundesregierung will, dass Anbieter von Künstlicher Intelligenz (KI) künftig für die Erzeugung von Inhalten zahlen sollen, wenn diese mit von Menschen geschaffenen Werken konkurrieren.



Es sei ihnen ein "wichtiges Anliegen", dass Urheber "eben auch angemessen an der Wertschöpfung durch generative KI beteiligt werden", sagte ein Sprecher des Bundesjustizministeriums am Freitag der dts Nachrichtenagentur.



Wie die Regierung diese Maßnahmen in Anbetracht von gerade auch chinesischen KI-Anbietern, die aktuell vor allem auf den Markt drängen, konkret durchsetzen will, ließ der Sprecher zunächst offen. Er verwies stattdessen auf anstehende Konsultationen auf EU-Ebene.



Das geplante Vergütungsmodell sieht dem Vernehmen nach vor, dass das Geld über Verwertungsgesellschaften an die Rechteinhaber fließen soll. Nur diejenigen, die ihre Werke kostenlos für das KI-Training zur Verfügung stellen, sollen davon profitieren. Wer der Nutzung seiner Werke für das Training widerspricht, soll weiterhin individuelle Lizenzvereinbarungen mit KI-Anbietern aushandeln können.



Die Bundesregierung fordert zudem, dass Anbieter, die ihre KI-Modelle auf dem EU-Markt anbieten, nachweisen müssen, dass sie das EU-Urheberrecht einhalten. Es soll für Rechteinhaber einfacher werden, der Nutzung ihrer Werke für das KI-Training zu widersprechen.





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