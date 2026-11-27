Stuttgart - Das zum 1. Dezember startende Abfindungsprogramm bei Mercedes-Benz läuft zehn Monate lang bis zum 30. September 2027. Bis Ende März 2027 gibt es einen sogenannten Turbo-Zeitraum, in dem es besonders üppige Zahlungen für Mitarbeiter gibt, die eine schnelle Entscheidung fällen. Das zeigen Einträge aus dem Intranet, über die das "Handelsblatt" berichtet. Ein Konzernsprecher bestätigte die Zeiträume auf Anfrage.



Mercedes hatte Ende September angekündigt, ab Dezember sein Abfindungsprogramm im indirekten Bereich zu reaktivieren, das sich an Mitarbeiter außerhalb der Produktion richtet. Schon zwischen April 2025 und März 2026 hatte es ein solches gegeben. Der Konzern greife jetzt darauf zurück, weil sich das wirtschaftliche Umfeld weiter verschlechtert habe, heißt es im Intranet.



Das neue Programm richtet sich erneut an Sachbearbeiter, an Meister (intern E5 genannt), Teamleiter (E4) und Abteilungsleiter (E3). Anders als bei der ersten Runde erhalten nun auch Bereichsleiter (E2) ein Angebot. Abfindungsberechtigt sind Mitarbeiter, die zum Stichtag 1. Dezember länger als drei Jahre bei Mercedes arbeiten. Die Konditionen des neuen Programms bleiben dieselben wie bisher. Für langjährige Mitarbeiter gibt es sechsstellige Abfindungen. Mercedes wollte sich zu konkreten Konditionen nicht äußern.





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