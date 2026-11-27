NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fedex mit einem Kursziel von 377 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Frachtmärkte entwickelten sich auch in den geschäftigsten Monaten des Jahres positiv, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Die Frachtraten blieben auf hohem Niveau und die Volumina legten trotz konjunkturellen Gegenwinds zu. Allerdings signalisierten das beschleunigte Flottenwachstum und die Normalisierung der Netzwerke zunehmenden Druck auf die Seefrachtraten./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 23:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 05:00 / UTC



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ISIN: US31428X1063





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