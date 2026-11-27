Berlin - Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek hat angesichts der Haushaltskürzungen bei der Rente und der festgefahrenen Rentenreform die Politik der Regierung scharf kritisiert. "Ziel muss es sein, allen Menschen in Deutschland ein Altern in Würde zu ermöglichen", sagte Reichinnek dem Nachrichtenportal T-Online. "Dazu muss die gesetzliche Rente gestärkt und nicht immer weiter ausgehöhlt werden."



Reichinnek kritisierte, dass die Regierung ihren Zuschuss zur Rente im aktuellen Haushalt um drei Milliarden Euro kürzt. "Es ist zynisch", sagte sie, dass jetzt gekürzt werde, "um Haushaltslöcher zu stopfen und das dann als Argument zu nutzen, um eine schlagartige Anhebung der Abschläge um ein ganzes Drittel durchsetzen zu wollen". Die Regierung plant, den Abschlag bei vorzeitigem Renteneintritt von 0,3 auf 0,4 Prozent pro Monat anzuheben. Laut Union ist das geeint, aus der SPD aber wurde widersprochen.



Die Linken-Politikerin forderte eine Kehrtwende in der Rentenpolitik. So müssten alle Erwerbstätigen, also auch Selbstständige, Beamte und Politiker, in die Rentenkasse einzahlen. Zudem müsse die Beitragsbemessungsgrenze angehoben werden. Die Grenze gibt an, ab welchem Einkommen der Rentenbeitrag nicht weiter steigt. "Wie man eine monatelange Debatte zur Rentenreform halten kann, ohne über eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze zu sprechen, macht fassungslos", kritisierte Reichinnek. "Es ist einfach verlogen, so zu tun, als gäbe es nur die Wahl zwischen höheren Beiträgen und längerem Arbeiten für alle oder weiteren Rentenkürzungen."



Die Regierung verhandelt seit Wochen über die Rentenreform. Dennoch konnten Union und SPD sich bislang nicht einigen, vor allem hängt es an der Zukunft der abschlagsfreien Rente nach 45 Versichertenjahren, auch "Rente mit 63" genannt. Am Mittwoch war ein Kompromissvorschlag der CDU öffentlich geworden. "Der von der CDU 'Respekt-Rente' getaufte Vorschlag könnte nicht respektloser sein", sagte Reichinnek dazu. "Menschen, die 45 Jahre gearbeitet haben und sowieso mit ihrer Rente kaum über die Runden kommen, müssten Abschläge hinnehmen oder noch länger arbeiten."





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