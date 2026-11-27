Bonn - Die Zahl der Arbeitslosen hat unter Menschen mit Behinderung ein neues Rekordhoch erreicht. Trotz Fortschritten in der betrieblichen Inklusion nahm die Arbeitslosigkeit in der Bevölkerungsgruppe um über fünf Prozent auf 184.720 Menschen zu, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Inklusionsbarometer Arbeit der Aktion Mensch und des "Handelsblatt Research Institutes" hervorgeht. Die Zahlen stellen einen Negativrekord der seit 2013 erscheinenden Studie dar.



Auch die Arbeitslosenquote stieg erneut an. Sie lag im Jahresdurchschnitt 2025 bei zwölf Prozent. Dabei sei keine Besserung in Aussicht. So waren im Oktober des laufenden Jahres bereits 192.770 Menschen mit Behinderung ohne Anstellung. Das sind vier Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresmonat.



Mit Sorge blickt die Aktion Mensch zudem auf die Entlassungsbereitschaft der Unternehmen, die sich im vergangenen Jahr erheblich verschärft hat. Die Zahl der Anträge auf Kündigung von Beschäftigten mit Behinderung hat um mehr als 15 Prozent auf 25.711 zugenommen. Arbeitgeber setzten in wirtschaftlich unbeständigen Phasen den Rotstift vermehrt auch bei der Inklusion und damit bei ihren Mitarbeitenden mit Behinderung an, kommentierte Christina Marx, Sprecherin der Aktion Mensch. Das sei ein weiterer Rückschlag in Sachen gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt, die mit der UN-Behindertenrechtskonvention vor über 17 Jahren verankert wurde. "Das darf auch und gerade in herausfordernden Zeiten nicht an Bedeutung verlieren", so Marx.



Die erneut gesunkene Abgangsrate aus der Arbeitslosigkeit zeige, wie schwer es für Arbeitslose mit Behinderung sei, eine neue Stelle zu finden: Sie liegt derzeit bei 2,8 Prozent. Währenddessen hatten Arbeitslose ohne Behinderung auch in der aktuell angespannten Wirtschaftslage eine mehr als doppelt so hohe Chance, einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Der Anteil der Menschen mit Behinderung unter den Langzeitarbeitslosen erhöhte sich entsprechend auf 45 Prozent.



Leichte Verbesserungen gab es laut Aktion Mensch bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung. Über 180.000 Unternehmen in Deutschland mit 20 Arbeitsplätzen und mehr sind qua Gesetz dazu verpflichtet, mindestens fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze an Angestellte mit Behinderung zu vergeben.'¯Der Anteil der Unternehmen, die dieser Pflicht vollständig oder zumindest teilweise nachkommen, ist im vergangenen Jahr leicht auf 39 Prozent beziehungsweise 75 Prozent gestiegen. Dementsprechend habe sich die Beschäftigungsquote entwickelt: Lag sie 2024 noch bei 4,41 Prozent, betrug sie 2025 bereits 4,45 Prozent und nähert sich damit der gesetzlich vorgeschriebenen Fünf-Prozent-Quote etwas an. Das liege vor allem an den öffentlichen Arbeitgebern, die die Quote mit 6,1 Prozent übererfüllen. Bei den privaten Unternehmen stagniert sie bei 4,2 Prozent.





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