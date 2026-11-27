Bundesaufträge mit Verschlusssachen verursachen für Unternehmen Kosten, bevor die eigentliche Arbeit beginnt. Der Geheimhaltungsgrad, Sicherheitsüberprüfungen, IT-Vorgaben und das Projektende sollten Unternehmen deshalb vor der Angebotsabgabe klären.
Die Kalkulation hängt zunächst vom Geheimhaltungsgrad ab, den der Auftraggeber für die einzelnen Projektunterlagen festlegt. Bei der niedrigsten Stufe VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH (VS-NfD) setzt das Unternehmen die einschlägigen Schutzvorgaben eigenverantwortlich um. Ab VS-VERTRAULICH greift bei Bundesaufträgen dagegen die formelle Geheimschutzbetreuung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Die Kalkulation hängt zunächst vom Geheimhaltungsgrad ab, den der Auftraggeber für die einzelnen Projektunterlagen festlegt. Bei der niedrigsten Stufe VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH (VS-NfD) setzt das Unternehmen die einschlägigen Schutzvorgaben eigenverantwortlich um. Ab VS-VERTRAULICH greift bei Bundesaufträgen dagegen die formelle Geheimschutzbetreuung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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