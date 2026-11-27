Bundesaufträge mit Verschlusssachen verursachen für Unternehmen Kosten, bevor die eigentliche Arbeit beginnt. Der Geheimhaltungsgrad, Sicherheitsüberprüfungen, IT-Vorgaben und das Projektende sollten Unternehmen deshalb vor der Angebotsabgabe klären.Die Kalkulation hängt zunächst vom Geheimhaltungsgrad ab, den der Auftraggeber für die einzelnen Projektunterlagen festlegt. Bei der niedrigsten Stufe VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH (VS-NfD) setzt das Unternehmen die einschlägigen Schutzvorgaben eigenverantwortlich um. Ab VS-VERTRAULICH greift bei Bundesaufträgen dagegen die formelle Geheimschutzbetreuung. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.