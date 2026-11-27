Berlin - Rumäniens Außenminister Dan Neculaescu wirft Russland vor, das Schwarze Meer zu einer zweiten Straße von Hormus machen zu wollen. Auf die Frage, ob Moskau die Strategie des Iran kopiere, sagte er der "Welt": "Ja, auch das."



Vor allem versuche Russland, das Schwarze Meer für sich zu beanspruchen. "Niemand sonst soll dort sein", so Neculaescu. Im Schwarzen Meer häufen sich Angriffe auf Handelsschiffe, auch mit Drohnen.



Rumänien fordert zudem, dass die Abwehr hybrider Angriffe langfristig zu einer operativen Aufgabe der Nato wird. Innerhalb des Bündnisses gebe es darüber Uneinigkeit, sagte Neculaescu. "Einige Verbündete unterstützen diesen Ansatz, andere lehnen ihn ab, weil sie ihn als Risiko einer Eskalation mit Russland sehen."



Bislang seien die einzelnen Mitgliedstaaten für die Abwehr zuständig. Rumänien fordere zumindest ein gemeinsames Lagebild, um mögliche Verbindungen zwischen Angriffen in verschiedenen Ländern zu erkennen, so der Außenminister.



Kritik übte Neculaescu auch an AfD-Chefin Alice Weidel. Diese hatte Rumänen vorgeworfen, das deutsche Sozialsystem auszunutzen. Vertreter der rumänischen Gemeinschaft in Deutschland seien darüber empört und tief enttäuscht, sagte der Minister. "Es ist nicht in Ordnung, sie für politische Zwecke zu instrumentalisieren."





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