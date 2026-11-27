Bereits im April gab die EU-Kommission bekannt, dass Darlehen und Fördermittel für Photovoltaik- und Speicherprojekte beschränkt werden sollen, wenn als "risikoreich" eingestufte Wechselrichter in den Projekten verbaut werden. Bis zum 1. November 2026 galt eine Übergangsfrist. Nach deren Ablauf hat nun Wood Mackenzie analysiert, wieviel der europäischen Nachfrage von dieser Restriktion bis 2030 betroffen sein wird. Die Analysten kommen auf mehr als 21 Gigawatt an Photovoltaik-Wechselrichtern, die diesen Beschränkungen unterliegen würden. Zudem sei 13 Gigawatt der Nachfrage nach Speicher-Wechselrichtern ...

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