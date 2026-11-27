Zürich - Die Schweizer Online- und Elektronikhändler ziehen eine positive Zwischenbilanz zum diesjährigen Black Friday. Trotz der zunehmend über mehrere Wochen verteilten Rabattaktionen bleibt der eigentliche Aktionstag einer der wichtigsten Verkaufstage des Jahres. Beim Onlinehändler Brack ist der Black Friday gut angelaufen, wie das Unternehmen am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mitteilte. «Nach aktuellem Stand zeichnet sich ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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