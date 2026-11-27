Eine dramatische Umsatzabstufung durch Rheinmetall selbst gab es heute: Das Unternehmen erklärte, man schaffe einen "glaubwürdigeren Weg" zur Erreichung seiner mittelfristigen Finanzziele, indem man seine Umsatzziele zurückschraube, nachdem das Rüstungsunternehmen seine Ambitionen aufgrund von Produktionsverzögerungen wiederholt revidiert hatte. Rheinmetall: Dramatische Absenkung der Umsatzaussicht Das Unternehmen gab bekannt, dass es nun für das Jahr 2030 einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Finanzmarktwelt.de