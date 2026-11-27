Rheinmetall kürzt sein Umsatzziel gewaltig und Adidas wird auf "Halten" herabgestuft. Trotzdem ist der DAX vor die Wochenende gut drauf. Besonders die guten US-Vorgaben stützen. Ist die Jahresendrallye endlich gestartet?5 Aktien-Kracher unter 10 US-Dollar - zuschlagen, bevor es alle tun? Gute Aktien müssen nicht optisch teuer sein! Auch abseits der großen Technologiekonzerne finden sich spannende Unternehmen, deren Aktien weniger als 10 US-Dollar kosten. Ob Medizintechnik, Pharma, Textilproduktion oder Turnaround-Spekulation: Einige dieser Unternehmen überraschen mit kräftigen Gewinnsteigerungen und ambitionierten Wachstumsplänen. Doch welche der fünf Aktien hat tatsächlich das Zeug zum …

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