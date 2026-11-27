Baden-Baden - "Last Christmas" von Wham steht wieder an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



"All I Want For Christmas Is You" von Mariah Carey erreicht Silber. Insgesamt sind kurz vor dem ersten Advent bereits 27 Festtagstitel in den Top 100, darunter auch Giovanni Zarrellas neu erschienenes "Every Day Feels Like Christmas" (55). Auf Platz drei landet der im "GTA VI"-Soundtrack vertretene Song "Flower In A Hurricane" (u. a. Justice, Tame Impala und SZA).



Die Rockband Rammstein erreicht mit "Live in Mexico City" die Spitze der Album-Charts. "Grand Theft Auto VI: The Album" folgt an zweiter Stelle. Es ist der umsatzstärkste Start eines Soundtracks seit Beginn der Datenaufzeichnung vor 26 Jahren. "JazzDP", ein gemeinsames Projekt des Crossover-Duos SDP mit der Bigband The Capital Dance Orchestra, holt Bronze. Während die Vorwochensieger von U2 ("Carnaval De Luz") auf Platz vier zurückfallen, schieben "Wir sind Helden" ihren Klassiker "Von hier an blind" dank einer Vinyl-Wiederveröffentlichung von Rang 97 auf fünf.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.





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