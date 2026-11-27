Berlin - Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) hält an der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren fest, will die Zugangsbedingungen aber verschärfen. Das geht aus einem Gesetzentwurf zur Rentenreform vor, den Schweitzer am Freitagnachmittag ans Kanzleramt geschickt hat und über den die "Bild" (Samstagausgabe) berichtet.



Demnach sollen auch künftig Menschen mit einem besonders langen Arbeitsleben ohne Abschläge zwei Jahre früher in Rente gehen können. Allerdings sollen ab 2029 nur noch Arbeit, Kindererziehung und Pflege von Angehörigen für die 45 Beitragsjahre zählen. Nicht mehr angerechnet werden sollen Zeiten, in denen der Versicherte Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Übergangsgeld bezogen hat, nur einen Minijob hatte oder freiwillig in die Rentenkasse eingezahlt hat. Diese Verschärfung soll die Zahl der Anspruchsberechtigten und damit die Kosten um 25 Prozent reduzieren.



Zugleich will Schweitzer das reguläre Renteneintrittsalter künftig an die Lebenserwartung im Verhältnis 2 zu 1 koppeln. Steigt demnach die durchschnittliche Lebenserwartung um ein Jahr, verschiebt sich das reguläre Renteneintrittsalter um sechs Monate. Die Koppelung an die Lebenserwartung soll auch für Bezieher der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren gelten, auch ihr frühestmöglicher Renteneintritt soll sich laut Gesetzentwurf entsprechend verschieben.



Die Bedingungen für einen vorzeitigen Ruhestand mit Abschlägen sollen verschärft werden. Laut Gesetzentwurf dürfen langjährig Versicherte ab Geburtsjahrgang 1968 mit einer Wartezeit von 35 Jahren frühestens mit 64 Jahren statt wie bisher mit 63 Jahren in Rente gehen. Ab Juli 2028 werden für Neurentner außerdem die monatlichen Abschläge von 0,3 auf 0,4 Prozent erhöht.



Einschränkungen soll es laut Gesetzentwurf auch bei der Altersteilzeit geben. Das Blockmodell soll ab 2030 abgeschafft werden. Weiter erlaubt wäre das Teilzeit- und Stufenmodell, das nur eine Reduzierung der Arbeitszeit vorsieht. Das Eintrittsalter soll von 55 auf 58 Jahre erhöht werden.



Minijobs will der Arbeitsminister entgegen der Empfehlung der Rentenkommission erhalten. Wer allerdings einen gewerblichen Minijob hat, soll ab 2028 rentenversicherungspflichtig werden. Schüler bis 21 Jahre und Minijobber in Privathaushalten sollen sich weiterhin von Rentenbeiträgen befreien lassen können. Die Lohngrenze für Minijobs soll ab 2027 dauerhaft bei 633 Euro festgeschrieben werden.



Nach den Plänen Schweitzers sollen Bundestagsabgeordnete ab der nächsten Legislatur in die Rentenkasse einzahlen. Die Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenkasse soll ab 2030 auch für Selbstständige gelten, die sich nach Januar 2027 selbstständig gemacht haben. Berufe mit einer anderen, berufsspezifischen Altersabsicherung sollen davon ausgenommen werden. Beamte sollen vorläufig nicht die gesetzliche Rentenversicherung eingegliedert werden. Im nächsten Jahr soll eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe ein Konzept für die Eingliederung vorlegen. Die aktuellen Maßnahmen der Rentenreform wie das Renteneintrittsalter sollen laut Gesetzentwurf eins zu eins auf Beamte übertragen werden.





© 2026 dts Nachrichtenagentur