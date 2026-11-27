Viele Kunden zögern, gerade im Winter eine Wärmepumpe installieren zu lassen, denn dann müssen sie meist mehrere Tage ohne Heizung und Warmwasser auskommen. Das Wohnungsunternehmen Vonovia hat einen Weg gewählt, der den Heizungstausch ganz unabhängig von der Jahreszeit möglich macht. Dafür wird eine komplette Heizzentrale in einem Container geliefert, wie aktuell in Weil am Rhein. Insgesamt sind 80 Wohnungen innerhalb von kürzester Zeit umgerüstet worden. Vier dieser Wärmepumpen-Cubes genannten Energiezentralen gingen im Stadtteil Haltingen ans Netz und eine Anlage in der Gartenstadt. In den Containern ...

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