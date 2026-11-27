November 2026 -

Der womöglich größte positive Konjunkturimpuls des Jahres 2027 könnte ausgerechnet von jenem Markt ausgehen, der 2026 noch für erhebliche wirtschaftliche Verwerfungen gesorgt hat: dem Energiemarkt. Denn am globalen Ölmarkt zeichnet sich ein fundamentaler Regimewechsel ab.

Nachdem der Iran-Krieg im zweiten Quartal 2026 ein globales Angebotsdefizit von fast 4 Millionen Barrel pro Tag verursacht hatte, erwartet die US-Energiebehörde EIA bereits für das Schlussquartal einen Überschuss von knapp 1,5 Millionen Barrel. Im kommenden Jahr dürfte sich dieser sukzessive ausweiten - auf durchschnittlich vier Millionen Barrel pro Tag und sogar fünf Millionen im vierten Quartal 2027. Neben der Erholung der Fördermengen im Nahen Osten trägt insbesondere die steigende Produktion in Nord- und Südamerika zu dieser Entwicklung bei. Gleichzeitig dämpfen die zunehmende Elektrifizierung des Straßenverkehrs und Effizienzsteigerungen das Nachfragewachstum.