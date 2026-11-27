Berlin - Die Grünen fordern vor dem Hintergrund steigender Energiekosten für Verbraucher ein Krisenpaket der Bundesregierung. Die abnehmenden Temperaturen würden "zum unerkannten Kälteschock im Geldbeutel", heißt es in einem Papier von Fraktionschefin Katharina Dröge, Vize-Fraktionschefin Julia Verlinden und Energiepolitiker Alaa Alhamwi, über das die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben) berichten. Damit Heizen nicht zum Luxus werde, müsse die Bundesregierung dringend ein Krisenpaket beschließen.



Die Grünen schlagen in ihrem Papier acht Maßnahmen gegen die steigenden Preise vor. Unter anderem fordern sie einen "fossilen Heizkostendeckel": Vermieter, die jetzt eine neue Gas- oder Ölheizung einbauen, sollen demnach dazu verpflichtet werden, die vollen Mehrkosten zu übernehmen, die sich im Vergleich mit einer Wärmepumpe oder einer anderen erneuerbaren Heizung ergeben. Zunächst solle das bei Neubauten gelten, ab Sommer 2027 auch im Bestand.



Für Mieter fordert die Grünen-Fraktion mehr Transparenz: Mindestens einmal jährlich und zusätzlich bei jeder Preiserhöhung sollen Vermieter verpflichtet werden. Wenn das nicht geschieht, sollen bis zu 15 Prozent Mietminderung möglich sein.



Außerdem schlägt die Fraktion ein einmaliges sozial gestaffeltes "Energiegeld" von bis zu 100 Euro vor und eine Erhöhung der Heizkostenkomponente im Wohngeld um 20 Prozent. Des Weiteren solle die Bundesregierung zurückkehren zum Einbauverbot von neuen Gas- und Ölheizungen, das unter dem sogenannten Heizungsgesetz der Ampel gegolten hatte.



"Diesen Winter droht vielen Familien eine echte Heizkostenexplosion, und oft landet die böse Überraschung erst mit Verzögerung im Briefkasten", sagte Dröge den Zeitungen. Sie verwies auf einen Heizkostenrechner der Fraktion online, der "schwarz auf weiß" zeige, mit welcher Preissteigerung Haushalte rechnen müssen. Dröge kritisierte zudem Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Die schone mit "ihrer Politik für teure fossile Energien die Vermieter und lässt Mieter buchstäblich in der Kälte sitzen", sagte die Grünen-Politikerin.





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