Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

AU0000222143 OD6 Metals Ltd. 27.11.2026 AU0000503120 OD6 Metals Ltd. 30.11.2026 Tausch 1:1

US34385P1084 Standard BioTools Inc. 27.11.2026 US34385P2074 Standard BioTools Inc. 30.11.2026 Tausch 35:1

CA73933V1004 PowerBank Corp. 27.11.2026 CA73933V2093 PowerBank Corp. 30.11.2026 Tausch 20:1





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