The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.11.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.11.2026
ISIN Name
AU0000222143 OD6 METALS
CA73933V1004 POWERBANK CORP.
GB0003081246 ELECO PLC LS-,01
LU0035744233 VONTOB.FD-GREEN BOND A-EO
LU0035744829 VONTOB.FD-GREEN BOND B-EO
US34385P1084 STANDARD BIOT. DL -,001
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.11.2026
ISIN Name
AU0000222143 OD6 METALS
CA73933V1004 POWERBANK CORP.
GB0003081246 ELECO PLC LS-,01
LU0035744233 VONTOB.FD-GREEN BOND A-EO
LU0035744829 VONTOB.FD-GREEN BOND B-EO
US34385P1084 STANDARD BIOT. DL -,001
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