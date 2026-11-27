Der Spezialist für Komponenten der Photonik und Optoelektronik profitiert vom Trend zu KI-Rechenzentren und dem Ausbau optischer Netzwerke. Im KI-Hype schoss die COHERENT-Aktie hoch bis 440 $ (am 3. Juni). Gefolgt vom Abstieg auf 160,23 $ (am 5. November): Rückkehr auf das Niveau vor zwölf Monaten.
Neue Erholung: Im November stieg der Kurs um 36 %, inklusive der + 11 % heute. Stützend wirkte die Ankündigung von Aktienrückkäufen für 2 Mrd. $. Insiderkäufe kamen hinzu, aber auch die spektakuläre Rückholung von Jensen Huang als NVIDIA-CEO.
Chartvergleich: Neben COHERENT sind weitere KI-Profiteure abgebildet.
Am Tag nach Thanksgiving sind die Handelszeiten in den USA verkürzt. Die Session endet um 19 Uhr MEZ.
Helmut Gellermann
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.
Neue Erholung: Im November stieg der Kurs um 36 %, inklusive der + 11 % heute. Stützend wirkte die Ankündigung von Aktienrückkäufen für 2 Mrd. $. Insiderkäufe kamen hinzu, aber auch die spektakuläre Rückholung von Jensen Huang als NVIDIA-CEO.
Chartvergleich: Neben COHERENT sind weitere KI-Profiteure abgebildet.
Am Tag nach Thanksgiving sind die Handelszeiten in den USA verkürzt. Die Session endet um 19 Uhr MEZ.
Helmut Gellermann
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.
© 2026 Bernecker Börsenbriefe