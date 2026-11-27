www.bernecker.info

Der Spezialist für Komponenten der Photonik und Optoelektronik profitiert vom Trend zu KI-Rechenzentren und dem Ausbau optischer Netzwerke. Im KI-Hype schoss die COHERENT-Aktie hoch bis 440 $ (am 3. Juni). Gefolgt vom Abstieg auf 160,23 $ (am 5. November): Rückkehr auf das Niveau vor zwölf Monaten.Neue Erholung: Im November stieg der Kurs um 36 %, inklusive der + 11 % heute. Stützend wirkte die Ankündigung von Aktienrückkäufen für 2 Mrd. $. Insiderkäufe kamen hinzu, aber auch die spektakuläre Rückholung von Jensen Huang als NVIDIA-CEO.Chartvergleich: Neben COHERENT sind weitere KI-Profiteure abgebildet.Am Tag nach Thanksgiving sind die Handelszeiten in den USA verkürzt. Die Session endet um 19 Uhr MEZ.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.