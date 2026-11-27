Berlin - Der Chef des Parlamentskreises Mittelstand, Christian von Stetten (CDU), hat den Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) für die Rentenreform scharf kritisiert. Das lese sich wie ein Antrag für den SPD-Bundesparteitag, sagte von Stetten dem "Stern". Die notwendigen Lösungen würden in eine unbestimmte Zukunft verschoben, aber jetzt nichts konkret eingespart.



Schweitzer hatte am Freitag seinen Plan für eine Rentenreform vorgelegt. Teil des Vorschlags ist, die Rente mit 63 weitgehend beizubehalten, die Bedingungen dafür aber zu verschärfen. Zudem soll die Altersteilzeit eingeschränkt und eine Kapitalrente eingeführt werden. Der Gesetzentwurf orientiert sich in großen Teilen an den Vorschlägen der Rentenkommission. Besonders Schweitzers Plan zur Modifizierung der Rente mit 63 dürfte aber noch für Streit sorgen.



Bislang ist der Gesetzentwurf innerhalb der Regierung nicht geeint. Bei einem Treffen am Donnerstagabend konnten sich die Verhandler von Union und SPD nicht auf einen gemeinsamen Kurs verständigen.





© 2026 dts Nachrichtenagentur