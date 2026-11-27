Berlin - In der zivilen Wehrverwaltung gibt es Streit über die künftige Struktur der Bundeswehr-Dienstleistungszentren.



Sieben neue Zentren sollen in Wesel, Cuxhaven, Leipzig, Strausberg, Donaueschingen, Ellwangen und Garmisch-Partenkirchen entstehen, berichtet die "Welt". Vier bestehende Zentren sollen verkleinert werden, darunter Münster, Stetten am kalten Markt und Doberlug-Kirchhain. Der Präsident des zuständigen Bundesamts für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw), Roland Börger, habe die Planungen am 18. November bei einer Personalversammlung in Bonn vorgestellt, hieß es.



Der Verband der Beamten und Beschäftigten der Bundeswehr (VBB) kritisiert das Vorgehen scharf. Die Dienststellenleitungen seien vorher weder eingebunden noch informiert worden, sagte die VBB-Bundesvorsitzende Imke von Bornstaedt-Küpper der Zeitung. Fachexpertise sei offensichtlich nicht gefragt gewesen. Die Betroffenen müssten nun Planungen erklären, von denen sie selbst überrascht worden seien und bei denen nicht klar sei, ob das Verteidigungsministerium sie überhaupt beschließen werde. Bornstaedt-Küpper spricht von einem "massiven Führungsversagen".



Offen ist, ob die Pläne bereits vom Verteidigungsministerium gebilligt sind. Eine Sprecherin teilte der "Welt" mit, auch die Strukturen der Wehrverwaltung würden an den Aufwuchs und mögliche Strukturveränderungen der Streitkräfte angepasst. "Hierzu haben wir aktuell aber keine Entscheidungen mitzuteilen." Ob die Pläne bereits gebilligt waren und ob sein Auftritt bei der Personalversammlung mit dem Ministerium abgestimmt war, ließ das Ressort offen.



Der VBB warnt vor den Folgen für die Motivation der Beschäftigten, die im kommenden Jahr unter anderem bei der Großübung "Quadriga" gefordert sein werden. So werde kein Vertrauen geschaffen, sondern zerstört, sagte Bornstaedt-Küpper. So nehme man keine Beschäftigten bei Veränderungsprozessen mit.





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