Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag klar höher geschlossen. Dem starken Donnerstag folgte damit ein immer noch solider Gewinn am «Black Friday». An diesem Brückentag nach «Thanksgiving» sind die US-Börsen nur während des halben Tages geöffnet. Dieser hatte es allerdings in sich: Nach der massiven Aufholjagd am Mittwoch, setzten die US-Aktien ihren Aufstieg mit klaren Gewinnen fort; dabei waren die Tech-Aktien an der Nasdaq noch etwas ...

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