Paris/London/Zürich - Europas Aktienmärkte haben sich am Freitag dank guter Vorgaben aus Asien und den USA weiter erholt. Vor allem in China hatten die Börsen am Morgen von Nachrichten über Massnahmen zur Stabilisierung des heimischen Finanzmarktes profitiert. In den USA setzte sich die beeindruckende Erholung vom Mittwoch auch im verkürzten Freitagshandel nach Thanksgiving fort. Der EuroStoxx 50 schloss 1,24 Prozent höher auf 6.089,20 Punkte und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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