Premiere für Simona: Eine halbe Ewigkeit nach dem IPO im Mai 1990 präsentiert das im Bereich Kunststofftechnik tätige Unternehmen im November 2026 erstmals auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse AG in Frankfurt. "Wir sind hier, um die Bekanntheit unseres Unternehmens zu steigern", sagt CEO Matthias Schönberg. Nun: Für Kenner der Spezialwerteszene ist Simona natürlich ein Begriff. Deutscher Mittelstand im besten Sinne, trifft es wohl ganz gut. Dafür spricht schon allein die Tatsache, dass die in Kirn (Rheinland-Pfalz) ansässige Gesellschaft mit der Kreissparkasse Biberach (Anteil: 15 Prozent) und dem Beteiligungsvehikel des Drogeriefilialisten Dirk Rossmann (11 Prozent) zwei bekannte Investoren an Bord hat ...

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