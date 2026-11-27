NEW YORK (dpa-AFX) - Die beeindruckende Erholung an der technologielastigen Nasdaq zur Wochenmitte hat die US-Börsen auch nach dem Thanksgiving-Feiertag getragen. Die wichtigsten Indizes schlossen am Freitag allesamt mit Gewinnen. Eine Entwarnung sei dies aber noch nicht, hieß es von Marktteilnehmern. Die KI-Skepsis bestehe fort, zumal Nvidia erneut negative Schlagzeilen machte.

Der Nasdaq 100 beendete den verkürzten Handel mit plus 2,61 Prozent auf 26.726,39 Punkte knapp unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch. Angesichts neuer, eher negativer Schlagzeilen zu Nvidia war der Auswahlindex zunächst mit verhaltenen Gewinnen gestartet.

Die Nvidia-Aktie, die sehr schwach startete, legte letztlich ebenfalls zu. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, sind Blackwell-Prozessoren von Nvidia offenbar in einem Rechenzentrum in Shanghai verbaut worden.

Der Dow Jones Industrial gewann am Freitag 1,18 Prozent auf 50.774,94 Punkte, was auf Wochensicht ein Erholungsplus von 5,5 Prozent bedeutet. Für den Nasdaq 100 steht ein Wochenplus von 6,8 Prozent zu Buche. Der breite S&P 500 stieg am Freitag um 1,60 Prozent auf 7.297,49 Zähler.

Zum Wochenstart war der Nasdaq 100 dank der Euphorie über das Comeback von Nvidia-Chef Jensen Huang stark nach oben gesprungen, an den beiden darauffolgenden Tagen aber erneut unter Abgabedruck geraten. Am Mittwoch drehte sich das Blatt aber, als knapp über dem am vergangenen Freitag markierten Verlaufstief des Abwärtstrends massive Käufe einsetzten. Das zeitweise fast 5-prozentige Tagesminus hatte sich so auf gerade einmal etwas mehr als ein halbes Prozent verringert.

In dieser Erholung sieht Marktexperte Ronald Gehrt in einer Analyse für den Online-Broker Lynx eine Chance für die Optimisten am Markt. Allerdings sei dafür charttechnisch gesehen das Überwinden wichtiger mittelfristiger Trendlinien, der 50-Tage-Linie und auch der 100-Tage-Linie, erforderlich. "Aus aktueller Sicht wären das Kurse über 29.150 Punkte - ein weiter Weg", resümierte er.

Unter den Einzelwerten und vor allem den Tech-Aktien bleibt das Nvidia-Papier im Fokus. Nach einer 31-prozentigen Kurserholung am Montag und einem Rückschlag von rund 10 Prozent an den zwei folgenden Tagen ging es zeitweise um weitere knapp drei Prozent abwärts. Mit einem Plus von fast einem Prozent beendete es allerdings den Tag.

Dennoch: Unterlagen belegen laut Bloomberg, dass Blackwell-Prozessoren in ein Rechenzentrum in China gelangt sind, das Verbindungen zur mutmaßlichen Spionin Alice Huang und dem KI-Infrastruktur-Unternehmen Megaspeed aufweist. Dieses hatte Huang als Chefin bis Sommer 2025 geleitet. Nachdem kürzlich Medien publik gemacht hatten, dass Huang eine Affäre mit dem namensgleichen Nvidia-Chef Jensen Huang hatte, war es zu heftigen Börsentumulten gekommen - vor allem, weil Jensen Huang den Chefposten zwischenzeitlich aufgeben musste. Mittlerweile ist er wieder im Amt, woraufhin die Börsen zur Erholung ansetzten.

Altria legten nach Verlusten von rund zweieinhalb Prozent letztlich um 0,8 Prozent zu. Der Tabakkonzern prüft eine Übernahme des britischen Konkurrenten Imperial Brands, möglicherweise in Partnerschaft mit Japan Tobacco .

Gegen Handelsschluss zog auch die Verizon-Aktie Interesse auf sich, die mit plus 0,6 Prozent letztlich einen Großteil ihrer Tagesgewinne wieder abgab. Die "Financial Times" berichtete aus Kreisen, dass der Telekomkonzern Gespräche über eine Übernahme des Glasfaser-Breitbandanbieters Fidium für rund 6 Milliarden Dollar führt.

Anthropic erholten sich um fast 11 Prozent. Nachdem das kürzlich beeindruckend an der Börse gestartete Papier der KI-Plattform am Mittwoch unter seinen Ausgabepreis von 83 Dollar gefallen war, ging es heute auf 91,88 Dollar hoch.

Für Walt Disney ging es um 1,3 Prozent nach oben auf 127,24 Dollar. Damit versucht das Papier den Ausbruch über den langjährigen Widerstand um die 125 Dollar. Laut Guggenheim-Analyst Michael Morris hat der Trailer des am 18. Dezember startenden Kinofilms "Avengers: Doomsday" bereits 563 Millionen Aufrufe verzeichnet, was ein Rekordwert für Disney sei und das zweithöchste Ergebnis aller Zeiten. Angesichts der Zugriffszahlen auf den Trailer sei "ziemlich klar", dass der Film auf einen Rekordstart an den Kinokassen zusteuere, schrieb er./ck/mis

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---



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