Berlin - In der Debatte um die Rentenreform kritisiert der FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki den von Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) am Freitag präsentierten Vorschlag.



Der Arbeitsminister wisse schon, warum er "die Schlussabstimmung über den Haushalt abgewartet hat, um der Union diese in Paragrafen gegossene Ohrfeige zu verpassen", sagte Kubicki den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben). Es sei seiner Ansicht nach ganz offensichtlich: Die Sozialdemokraten planten den Ausstieg aus der Koalition. Denn jeder wisse, dass dieses Gesetz für die Christdemokraten einen kompletten Gesichtsverlust bedeuten würde.



Neben dem Streit um die abschlagsfreie Rente mit 63 bedeute der Gesetzentwurf eine Verteuerung der Arbeit durch höhere Rentenbeiträge und die Einbeziehung der Minijobs, so Kubicki weiter. Die Zwangsversicherung für Selbstständige werde unternehmerische Initiative in Deutschland vernichten, so Kubicki. "Dieses Gesetz wäre ein weiterer schwerer Nackenschlag für den Wirtschaftsstandort Deutschland, sollte es tatsächlich beschlossen werden", sagte der FDP-Chef.



Schweitzer (SPD) hält in seinem Gesetzentwurf an der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren fest, will die Zugangsbedingungen aber verschärfen. Laut "Bild" sollen auch künftig Menschen mit einem besonders langen Arbeitsleben ohne Abschläge zwei Jahre früher in Rente gehen können. Allerdings sollen ab 2029 nur noch Arbeit, Kindererziehung und Pflege von Angehörigen für die 45 Beitragsjahre zählen. Nicht mehr angerechnet werden sollen Zeiten, in denen der Versicherte Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Übergangsgeld bezogen hat, nur einen Minijob hatte oder freiwillig in die Rentenkasse eingezahlt hat. Diese Verschärfung soll die Zahl der Anspruchsberechtigten und damit die Kosten um 25 Prozent reduzieren.





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