Luzern - Zwei ehemalige Kollegen von El Tony Mate bringen mit Sellva (ehemals smartNsales) künstliche Intelligenz in die FMCG-Branche (Fast-Moving Consumer Goods). Dabei handelt es sich um eine KI-basierte Softwareplattform, die Vertriebsteams dabei unterstützen soll, fragmentierte Informationen in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln. Das Unternehmen hat zunächst den Lebensmittel- und Getränkemarkt ins Visier genommen, bereits seine ersten Kunden ...

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