Luzern - Europa hat Spitzenforschung, Talente und Kapital - aber es organisiert sie in 27 nationalen Systemen und schliesst ausgerechnet einige der besten Spieler aus. Am European Economic Forum in Luzern rechnete die frühere ETH-Rektorin Sarah Springman vor, was der Ausschluss der Schweiz und Grossbritanniens aus den EU-Forschungsprogrammen Europa kostet. Und sie verteilte Hausaufgaben, auch an das Publikum. Von Helmuth Fuchs Prof. Dame Sarah Springman ...

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